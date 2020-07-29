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Победитель ОИ и ЧМ по гандболу Федюкин умер на 69-м году жизни

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Триумфатор Олимпийских игр и чемпионата мира в составе сборной СССР по гандболу Анатолий Федюкин в среду ушел из жизни в возрасте 68 лет.

"Сегодня утром на 69-м году жизни скончался олимпийский чемпион, чемпион мира заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Анатолий Федюкин", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации гандбола России.

"Федерация гандбола России выражает соболезнование семье и близким Анатолия Викторовича", - отмечается в сообщении.

В составе сборной СССР Федюкин выиграл золото летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале, стал обладателем серебра ОИ-1980 в Москве. В 1982 году в ФРГ он стал чемпионом мира.

В качестве тренера Федюкин возглавлял "Искру", ЦСКА и исландский "Фрам". ЦСКА под его руководством дважды выиграл чемпионат России, "Фрам" один раз выиграл Кубок Исландии.

гандбол

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