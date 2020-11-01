Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:01

Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик одержал победу над британцем Дереком Чисорой в поединке, прошедшем в рамках боксерского вечера в Лондоне.

Бой растянулся на все 12 раундов, победа 33-летнему украинцу присуждена решением рефери - 117-112, 115-113, 115-113.

Поединок прошел на стадионе "Уэмбли".

Для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Усика эта победа стала 18-й в 18-и поединках на профессиональном ринге. Из них 13 он одержал нокаутом. Что касается 36-летнего Чисоры, поражение для него стало десятым при 32-х победах.

Победив Чисору, Усик сохранил статус обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этот пояс в настоящий момент принадлежит британцу Энтони Джошуа.

бокс

Новости по теме

Новости

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Роналду вылечился от коронавируса

Марадона увидел спасение от коронавируса в российской вакцине

Умер победитель ЧМ-1966 по футболу в составе сборной Англии Стайлз

Футболист МЮ Рэшфорд признан игроком тура Лиги чемпионов

Главный тренер "Спартака" отверг сведения о желании уйти в Бундеслигу

Главный тренер "Спартака" отверг сведения о желании уйти в Бундеслигу

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

Владеющий "Динамо" ВТБ продал акции футбольного "Локомотива"

Российские клубы в первых турах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного матча

Российские клубы в первых турах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного матча

ЦСКА и загребское "Динамо" сыграли вничью в Лиге Европы УЕФА

ЦСКА победил "Спартак" в Континентальной хоккейной лиге

ЦСКА победил "Спартак" в Континентальной хоккейной лиге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');