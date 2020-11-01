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Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA россиянин Мурат Гассиев одержал победу над представителем Албании Нури Сефери.

27-летний российский боксер, для которого этот поединок был дебютным в супертяжелом весе, победил 43-летнего соперника техническим нокаутом уже в первом раунде.

Бой Гассиева против Сефери был главным поединком вечера профессионального бокса, прошедшего в Сочи.

Предыдущий поединок Гассиев провел летом 2018 года против украинского боксера Александра Усика в Москве. Бой, участники которого представляли тяжелый вес, завершился победой Усика. Для россиянина то поражение стало первым в профессиональном боксе. В общей сложности на его счету теперь также 27 побед из них 20 – нокаутом.

Что касается Сефери, он потерпел 10-е поражение. В его активе также 41 победа (22 – нокаутом).

бокс

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