Трехкратный чемпион ОИ Екимов назвал Marathon-Tula важным велопроектом для РФ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов считает, что появление тульской команды Marathon-Tula придаст импульс для развития отечественного велоспорта.

"Для российского велоспорта тульский проект является очень важным событием. Таких проектов, на самом деле, очень мало – если не сказать, что их вообще нет", - сказал Екимов "Интерфаксу".

Он отметил, что, помимо Marathon-Tula, есть еще, к примеру, команда "Газпром-РусВело", которая, по словам Екимова, "находится в самостоятельном плавании и к российскому велоспорту имеет небольшое отношение".

"Конечно, мы ценим любое начинание, любой проект, созданный для развития велосипедного спорта. Уважаем Александра Винокурова, который туда вложился, губернатора Тульской области (Алексея Дюмина), который поддерживает команду всеми силами", - подчеркнул Екимов.

Президент ФВСР считает, что у Marathon-Tula высокий потенциал занять лидирующие позиции в спринтерских дисциплинах, по его мнению, команде стоит сделать ставку именно на них.

"Команда Marathon-Tula как молодой проект должна выбрать направление, в котором она действительно будет успешной. Спринтерская группа у нее очень сильная, мужской темп – вызывает у меня вопросы. Может быть, стоит взять на подготовку молодых ребят под темповую группу и активно развивать тех спринтеров, которые есть. Я бы так поступил на их месте", - сказал Екимов.

"Я думаю, в спринтерской программе команде недалеко до лидерских позиций. Да, есть Москва, есть Дмитриев, Шарапов, но они все возрастные. Поэтому я думаю, что у Тулы есть все предпосылки занять лидерские позиции именно в спринте", - отметил трехкратный олимпийский чемпион.

Вячеслав Екимов выигрывал золото Олимпийских игр в 1988, 2000 и 2004 гг.

Команда Marathon-Tula создана в 2017 году по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина с целью поддержки и развития велосипедного спорта в Тульской области. В команду вошли перспективные молодые спортсмены, специализирующиеся на спринтерских и темповых дисциплинах.