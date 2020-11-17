В Госдуме назвали угрозой свободе передвижения антидопинговый "акт Родченкова"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова охарактеризовала как странный и опасный "акт Родченкова, принятый сенатом США, который предусматривает экстерриториальный принцип уголовного наказания за допинг.

"Странный закон. Он опасен тем, что США смогут по нему уголовно наказать страну и спортсмена за то, что якобы были какие-то манипуляции на тех соревнованиях, где участвовали американские спортсмены - 10 лет тюрьмы и миллион долларов штрафа для любого нарушителя антидопинговых правил", - сказала Журова во вторник "Интерфаксу".

"Таким образом могут быть заблокированы целые организации и спортсмены, которые могут куда-то не поехать, потому что им угрожает уголовная ответственность. Это касается не только России, но любой страны", - добавила Журова.

Депутат также указала, что по "акту Родченкова" наказание не распространяется на коммерческие лиги - НХЛ, НБА, а также студенческие лиги. "Это какой-то странный посыл всему, даже американскому спортивному сообществу: занимайтесь в коммерческих лигах и не идите в олимпийский спорт", - считает Журова.

Сенат США принял "акт Родченкова", который позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, нарушающим антидопинговые правила. Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что закон обеспечит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности участников международных допинговых заговоров, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам. Кроме того, закон защитит информаторов.

Законопроект назван по имени бывшего директора антидопингового центра в Москве Григория Родченкова, бежавшего в США.

Допинговый скандал

Григорий Родченков в 2015 году дал показания против Российского антидопингового агентства, обвинив его, а также представителей спортивных властей РФ в системном нарушении антидопинговых правил и сокрытии допинг-проб спортсменов.

Он стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить чемпионат мира по бобслею и скелетону.

В СКР назвали голословными и бездоказательными утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга, в том числе в отношении футболистов российской сборной и заявили о намерении добиваться экстрадиции Родченкова из США.

В отношении него в России расследуется два уголовных дела - по ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).