Эксперты Der Spiegel назвали поддельными подписи Родченкова в деле биатлонисток РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Анализ подписей бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной свидетельствуют о том, что они были подделаны. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на данные группы независимых экспертов.

"В ходе разбирательства в Лозанне МОК первоначально предоставил девять письменных показаний от Родченкова. Но защита утверждает, что документы, вероятно, не были подписаны лично Родченковым. Несколько экспертных выводов, предоставленных Der Spiegel, подтверждают это", - пишет издание.

Как сообщается, в одном цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл фотографии с подписью Родченкова был вставлен в два разных письменных показания. Остальные семь документов были подписаны от руки – "вероятно, не Родченковым".

Сообщения о том, что подписи Родченкова, вероятно, являются, подделкой, появились в марте. В Частности, об этом, ссылаясь на адвокатов, сообщил тогда спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Григорий Родченков подделывал подписи на тех самых документах, на которые ориентируется МОК и ВАДА. И CAS принял заявление российских адвокатов, и будет требовать у МОК объяснения. Вы представляете, как сильно это меняет дело", - заявил Губерниев в своем обращении в инстаграме.

Комментируя ситуацию, председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что спортсменки, которых в итоге пожизненно дисквалифицировали, получат компенсацию.

"Будем надеяться, что суд примет решение о выплате компенсаций биатлонисткам, несправедливо пострадавшим от решения МОК", - цитирует Дегтярева пресс-служба комитета.

"Лишение заслуженных наград и пожизненное отстранение от Олимпийских игр - это серьезный удар для спортсмена, для болельщиков, большая потеря для всей страны. (. . .) МОК и ВАДА принимали и продолжают принимать решения о судьбе спортсменов всей страны, основываясь на заявлениях разыскиваемого за совершение ряда уголовных преступлений Григория Родченкова. А теперь выясняется, что и на основе поддельных документов", - добавил депутат.

Ранее сообщалось, МОК дисквалифицировал спортсменок за причастность к нарушениям антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи по итогам выводов работы комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб, взятых в Сочи.

Зайцева завоевала серебро Игр 2014 года в эстафете. Вилухина в Сочи завоевала две серебряные медали: в спринте и в эстафете. Романова стала обладательницей серебряной награды ОИ-2014 в эстафете. Этих наград биатлонистки были лишены.