Гендиректор федерации допустил участие фигуристки Медведевой этапе КР в декабре

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Евгения Медведева может выступить на пятом этапе Кубка России, который пройдет в начале декабря в Москве, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Она должна сначала восстановиться. Если восстановится – будет участвовать, нет – значит не будет", - сказал Коган.

Накануне сообщалось, что Медведева не примет участие в Гран-при по фигурному катанию на коньках 2020/2021 "Кубок Ростелекома", который пройдет с 20 по 22 ноября в Москве. Также она пропустила стартовые этапы Кубка России.

Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018.