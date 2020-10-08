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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Фигуристка Медведева пропустит и второй этап Кубка России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на втором этапе Кубка России в Москве.

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Также, как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), пропустят турнир чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина/ Александр Галлямов.

Причина связана с медицинскими показателями.

"Мы до последнего надеялись, что Евгения Медведева сможет выступить на этих соревнованиях, но у спортсменки обострилась старая травма спины, из-за чего Женя пройдет дополнительное обследование в клинике", - сказал глава ФФККР Александр Горшков.

"Что касается Мишиной - Галлямова, то вчера выяснилось, что у партнера положительный тест на коронавирус, из-за чего пара пропустит этот этап", - отметил он.

Ранее Медведева из-за проблем со здоровьем пропустила первый этап Кубка России в Сызрани.

Второй этап пройдет в Москве 10-13 октября.

фигурное катание Евгения Медведева

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