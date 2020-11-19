Пермский волейбольный клуб "Кама" ушел на карантин

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Пермский волейбольный клуб "Кама" сообщил, что ушел на двухнедельный карантин, поскольку несколько игроков получили положительные тесты на коронавирус.

"Волейболисты с положительным тестом переносят заболевание в легкой форме (невысокая температура и насморк). Остальные ребята будут заниматься по индивидуальной программе", - говорится в сообщении.

Поэтому отменяется поездка команды в Новосибирск на игру четвертого тура чемпионата Высшей лиги "А", а 21 ноября не состоится матч против команды "Локомотив-2".

В клубе рассчитывают, что команда успеет выйти из карантина к домашнему туру в Перми, который пройдет 4-6 декабря.

"Кама" была создана на базе Центра спортивной подготовки Пермского края в 2018 году.