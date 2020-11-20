На московских матчах РПЛ разрешили присутствие до 25% зрителей от вместимости арен

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - До конца года власти Москвы установили квоту посещаемости в 25% от вместимости стадионов, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

"Лига получила сообщение от Департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны заполнены не более чем на 25 процентов от вместимости стадионов", - говорится в сообщении РПЛ.

"Спартаку", квота которого ранее была сокращена, также разрешено реализовывать билеты в количестве 25% от вместимости "Открытие Арены" (11 тысяч).

Подчеркивается, что проведение матчей со зрителями возможно при условии строгого выполнения всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором, нацеленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее в ноябре стало известно, что власти Москвы ввели новые коронавирусные ограничения. С 13 ноября по 15 января в столице приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий. Кроме того, в этот период проведение спортивных мероприятий с участием зрителей будет возможно только при согласовании с Департаментом спорта и столичного управлением Роспотребнадзора.