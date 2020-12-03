"Зенит" крупно уступил "Брюгге" в ЛЧ и досрочно выбыл из еврокубков

Игроки Одилон Коссуну "Брюгге" (слева) и Себастьян Дриусси "Зенит" (справа) Фото: ТАСС/AP

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 0:3 потерпели поражение от бельгийского "Брюгге" в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 33-й минуте прошедшей в Брюгге встречи ворота "Зенита" поразил Шарль Де Кеталаре, на 58-й (с пенальти) – Ханс Ванакен, на 73-й – Ноа Ланг.

В другом матче игрового дня немецкая "Боруссия" в Дортмунде сыграла вничью с итальянским "Лацио" – 1:1.

За тур до финиша "Зенит" лишился шансов на утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА (ранее потерял надежды на весеннюю стадию Лиги чемпионов).

Российский клуб находится на последнем, четвертом месте в группе F, набрав в пяти матчах 1 очко. "Брюгге" – на третьем месте, 7 баллов. Лидирует "Боруссия" (10 очков), на втором месте – "Лацио" (9).

В следующем туре "Зенит" сыграет дома с "Боруссией", "Брюгге" в гостях - с "Лацио".