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"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

"Зенит" проиграл "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ
Футболисты "Лацио" (в темном) радуются голу в ворота "Зенита"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" лишились шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, потерпев поражение от римского "Лацио".

Встреча четвертого тура группового этапа, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Лацио".

На третьей минуте Чиро Иммобиле вывел "Лацио" вперед. На 22-й минуте Марко Пароло укрепил преимущество итальянской команды в счете.

На 25-й минуте Артему Дзюбе удалось поразить ворота хозяев. Однако на 55-й минуте Чиро Иммобиле реализовал пенальти, после чего счет стал 3:1 в пользу хозяев.

Результат игры поставил крест на дальнейших амбициях "Зенита" в Лиге чемпионов-2020/21. Уступив "Лацио", петербургский клуб лишился шансов на выход в 1/8 финала.

В другом матче группы F немецкая "Боруссия" (Дортмунд) на своем поле победила бельгийский "Брюгге" – 3:0.

Турнирное положение в группе за два тура до окончания основного этапа выглядит так: 1."Боруссия" – 9 очков, 2."Лацио" – 8, 3. "Брюгге" – 4, 4."Зенит" – 1.

Через неделю "Зенит" сыграет с "Брюгге" дома.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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