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"Локомотив" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:1 нанесли поражение казанскому "Рубину" в матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Два гола в составе "Локомотива" провел Владислав Игнатьев: на 17-й минуты и 86-й минутах. Кроме того, на 69-й минуте пенальти реализовал Антон Миранчук.

На третьей минуте в составе "Рубина" гол провел Хван Ин-Бом.

Начиная с 47-й минуты "Рубин" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Иван Игнатьев.

"Локомотив" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. "Рубин" – на девятом месте, 24 балла.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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