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"Спартак" обыграл "Ротор" в 16-м туре Российской премьер-лиги

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Игра состоялась в воскресенье на стадионе в Тушине и завершилась со счетом 2:0.

Счет на 15-й минуте открыл с 11-метрового Александр Кокорин. Окончательный результат был установлен уже в компенсированное ко второму тайму время, гол забил защитник "Спартака" Самюэль Жиго (90+3).

Победа позволила московскому клубу догнать лидирующих "Зенит" и ЦСКА и подняться на третью строчку. У всех трех клубов - по 32 очка.

"Ротор", в свою очередь, замыкает турнирную таблицу с 8 очками.

В 17-м туре Тинькофф РПЛ 5 декабря "Спартак" примет "Тамбов", а "Ротор" в гостях сыграет с "Краснодаром".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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