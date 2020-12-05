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Хет-трик Азмуна помог "Зениту" разгромить "Урал" в матче РПЛ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 5:1 в матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 17-й минуте ворота "Урала" поразил Сердар Азмун, на 22-й он же удвоил счет, а на 76-й оформил хет-трик, забив с пенальти.

На 30-й минуте Артем Дзюба также реализовал пенальти, а на 44-й Дуглас Сантос забил свой гол в ворота уральской команды.

За "Урал" один гол провел Артем Шаболин.

По итогам матча "Зенит" возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 35 очков. Урал остался на одиннадцатом месте с 19 очками.

В следующем туре "Зенит" 12 декабря дома примет столичное "Динамо", "Урал" 13 декабря сыграет на выезде с московским ЦСКА

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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