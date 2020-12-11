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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09

ЦСКА уступил загребскому "Динамо" и финишировал на последнем месте в группе ЛЕ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:3 потерпели поражение от загребского "Динамо" в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 28-й минуте в составе "Динамо" отличился Йошко Гвардиол, на 41-й – Мислав Оршич, на 75-й – Лирим Кастрати. На 76-й минуте ЦСКА сократил отставание благодаря голу Кристияна Бистровича.

В другом матче группы K австрийский "Вольфсберг" на своем поле победил нидерландскую команду "Фейеноорд" (1:0).

В итоге "Динамо" финишировало в группе на первом месте, набрав 14 очков, вторым стал "Вольфсберг" – 10. Обе команды завоевали путевки в плей-офф. "Фейеноорд" стал третьим (5 очков), ЦСКА – четвертым (3), эти команды выбыли из еврокубков.

футбол Лига Европы УЕФА

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