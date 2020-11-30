Министр спорта РФ задумался об изменении лимита на легионеров в футболе

Министр спорта РФ Олег Матыцин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин считает, что последние результаты российских клубов в еврокубках, а также игра сборной России в Лиге наций, наводят на мысли об изменении лимита на легионеров в отечественном футболе.

"Наверное, есть смысл задуматься (об изменении лимита). Результаты выступления наших клубов в еврокубках и игра нашей сборной будут серьезно проанализированы РФС и членами наблюдательного совета", - сказал Матыцин.

"Но я бы не рассматривал вопрос легионеров как некий ключевой фактор развития нашего футбола. Мы должны ориентироваться на российскую систему в любом виде спорта. Каждый клуб должен быть заинтересован, чтобы как можно больше его воспитанников защищали цвета клуба и в дальнейшем - сборной команды. Если нет взаимосвязи, то не стоит рассчитывать на успехи сборной", - отметил министр.

"К сожалению, такой корреляции я не вижу", - посетовал Матыцин.

Глава ведомства также подчеркивает необходимость уделить внимание качеству тренеров.

"У нас много иностранцев работают в клубах. Трудно сказать, хорошо это или плохо, это мировая практика. Речь идет о качестве и квалификации российских тренеров: почему они не находятся на ведущих ролях?" - добавил он.

"Часто говорят, что снизилось финансирование клубов. Но если мы будем замыкать наш футбол только на экономику и количество легионеров, которых может приобрести конкретный клуб, то никакой корреляции мы и не увидим", - подчеркнул он.

В текущем сезоне "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" представляют Россию в Лиге чемпионов, а ЦСКА выступает в Лиге Европы. Никто из них на групповых этапах турниров пока не выиграл ни одного матча.

Сборная России выступает в Лиге наций. В последних двух матчах россияне проиграли на выезде Турции (2:3) и Сербии (0:5) и уступили Венгрии первое место в группе 3 дивизиона B.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует новый формат лимита на легионеров - "8+17". Согласно ему, клуб может заявить на сезон максимум восемь иностранных футболистов из 25, не ограничивая их число на поле во время матча. Предыдущей схемой лимита была "6+5", согласно которому в составе команды на поле одновременно могли находиться не более шести легионеров.

При этом легионерами не считаются граждане государств-членов ЕАЭС: Белоруссии (перестали считаться иностранцами в РПЛ с 2019 года), Казахстана, Армении, Киргизии.