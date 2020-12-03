ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" в Лиге Европы и лишился шансов на плей-офф

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение от австрийского "Вольфсберга" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Результат встречи, прошедшей на "ЦСКА Арене", - 1:0 в пользу "Вольфсберга". На 22-й минуте гол провел Дарио Визингер.

За тур за финиша группового этапа ЦСКА имеет в своем активе 3 очка и занимает последнее, четвертое место в группе K, армейский клуб лишился шансов на выход в плей-офф. На первом месте находится загребское "Динамо" (11 очков), на втором – "Вольфсберг" (7), на третьем – нидерландский "Фейеноорд" (5).