Норвежец Дале выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшим из россиян – с 20-м временем – стал Александр Логинов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Дале стал победителем спринтерской (10 км) гонки, прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках очередного этапа Кубка мира.

Он преодолел дистанцию за 23 минуты 32,5 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место занял представитель Франции Кентен Фийон Майе, уступивший победителю 17,1 секунды без промахов.

Третьим стал его соотечественник Фабьен Клод, на счету которого 1 промах и 29 секунд отставания от первого места.

Лучшим из россиян оказался Александр Логинов, финишировавший с 20-м временем при 1 промахе. Логинов проиграл Дале 1 минуту 25,2 секунды. 0,6 секунды уступил уже самому Логинову другой российский биатлонист Эдуард Латыпов, он занял 21-е место. Оба россиянина промахнулись по разу.

29-е место занял Евгений Гараничев (0 промахов), 32-е – Матвей Елисеев (2), 57-е – Антон Бабиков (2), 71-е – Саид Халили (3).