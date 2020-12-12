Победа над "Динамо" вывела "Зенит" в лидеры Российской премьер-лиги

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" победили московское "Динамо" со счетом 3:1 в 18-м туре чемпионата Российской премьер-лиги.

Игра состоялась в субботу на домашней арене "Зенита".

Два мяча в составе победителей забил Артем Дзюба (14-я, 34-я минута - с 11 метрового), еще один гол на счету Сердара Азмуна (84-я минута). У гостей на 56-й минуте отличился нападающий Николай Комличенко (с 11-метрового).

В турнирной таблице клуб из Санкт-Петербурга стал единоличным лидером с 38 очками, "Динамо" сохранило четвертом месте, имея 30 очков.

В следующем туре, который станет заключительным перед зимней паузой, "Зенит" 16 декабря примет "Спартак", "Динамо" сыграет в гостях против "Сочи".