"Краснодар" разгромил "Локомотив" в 18-м туре Российской премьер-лиги

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Краснодар" дома крупно обыграл московский "Локомотив" в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лигиа.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

Хозяева поля быстро повели в счете, уже к 11-й минуте забив два мяча после точных ударов Виктора Классона и Реми Кабеллы. В концовке краснодарцы забили еще трижды: голы на счету Маркуса Берга (75 и 85-я минуты), Магомеда-Шапи Сулейманова (80-я минута).

На 45-й минуте "Локомотив" не реализовал 11- метровый: вратарь соперника Евгений Городов отбил удар Антона Миранчука.

После 18 игр "Локомотив" остался на седьмом месте с 28 очками. "Краснодар" занимает восьмое место (27 очков).

В 19-м туре обе команды сыграют 17 декабря: "Краснодар" примет "Уфу", а "Локомотив" в гостях сыграет с "Химками".