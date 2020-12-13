Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59

"Краснодар" разгромил "Локомотив" в 18-м туре Российской премьер-лиги

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Краснодар" дома крупно обыграл московский "Локомотив" в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лигиа.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

Хозяева поля быстро повели в счете, уже к 11-й минуте забив два мяча после точных ударов Виктора Классона и Реми Кабеллы. В концовке краснодарцы забили еще трижды: голы на счету Маркуса Берга (75 и 85-я минуты), Магомеда-Шапи Сулейманова (80-я минута).

На 45-й минуте "Локомотив" не реализовал 11- метровый: вратарь соперника Евгений Городов отбил удар Антона Миранчука.

После 18 игр "Локомотив" остался на седьмом месте с 28 очками. "Краснодар" занимает восьмое место (27 очков).

В 19-м туре обе команды сыграют 17 декабря: "Краснодар" примет "Уфу", а "Локомотив" в гостях сыграет с "Химками".

футбол РПЛ Локомотив Краснодар

Новости

Победа над "Динамо" вывела "Зенит" в лидеры Российской премьер-лиги

Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса

Сборная России по биатлону установила антирекорд по серии гонок без наград

Лучшего футболиста мира выберут из Месси, Роналду и Левандовски

Лучшего футболиста мира выберут из Месси, Роналду и Левандовски

РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию "договорняка"

ЦСКА уступил загребскому "Динамо" и финишировал на последнем месте в группе ЛЕ

В "Ахмате" не увидели влияния санкций США на деятельность клуба

В "Ахмате" не увидели влияния санкций США на деятельность клуба

Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

США ввели санкции против ФК "Ахмат" и еще пяти российских компаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');