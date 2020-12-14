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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25

Скончался бывший тренер "Ливерпуля" Жерар Улье

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-служба английского футбольного клуба "Ливерпуль" сообщила в понедельник о кончине 73-летнего французского тренера Жерара Улье.

По информации издания L'Equipe, Улье умер в воскресенье в Париже. Три недели назад он перенес операцию на сердце.

Француз руководил "красными" шесть сезонов, приведя команду к победам в Кубке Лиги, Кубке Англии и Кубке УЕФА в сезоне 2000/2001. После операции на сердце в 2003 году Улье покинул клуб. В общей сложности на посту главного тренера "Ливерпуля" француз провел 307 матчей.

Жерар Улье Ливерпуль

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