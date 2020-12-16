Арбитражное решение по иску РУСАДА к ВАДА обнародуют 17 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне огласит 17 декабря решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), которое требует лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на четыре года, сообщает пресс-служба суда в среду.

"Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение, принятое в рамках арбитражной процедуры между ВАДА и Российским антидопинговым агентством в четверг на своем официальном сайте", - говорится в сообщении.

9 декабря 2020 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия может потерять право выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года (перенесена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса), а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также может быть лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России будет наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиады в качестве официальных лиц.

Впоследствии Наблюдательный совет РУСАДА не согласился с решением исполкома WADA и обратился в CAS. К иску в качестве третьих сторон присоединились Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, международные Олимпийский и Паралимпийский комитеты, ряд спортивных федераций и спортсменов.

Слушания состоялись в начале ноября. CAS заявил, что решение будет озвучено до конца текущего года.