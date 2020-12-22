Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:12

ФИФА подала уголовную жалобу на Блаттера

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) возбудило уголовное дело в связи с злоупотреблениями бывшего руководства организации с проектом музея ФИФА в Цюрихе.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в рамках дела федерация подала уголовную жалобу на бывшего президента организации Йозефа Блаттера. Жалоба включает в себя полную стоимость проекта в размере 500 млн швейцарских франков.

ФИФА указывает на то, что предыдущая администрация федерации потратила 140 млн франков на реконструкцию здания, которым не владеет, а также заключила долгосрочное соглашение об аренде на невыгодных условиях. 360 млн франков необходимо выплатить компании, владеющей зданием, до 2045 года.

Нынешняя администрация ФИФА намерена передать всю документацию по этому вопросу в независимый комитет по этике, чтобы он мог инициировать любое расследование, которое сочтет целесообразным с учетом обстоятельств.

Кроме того, ФИФА продолжит сотрудничество с властями Швейцарии и других стран, "чтобы те люди, которые нанесли ущерб футболу, понесли ответственность за свои действия".

Коррупционный скандал в ФИФА

В конце мая 2015 года в ФИФА разгорелся коррупционный скандал. В результате него от деятельности были отстранены несколько высокопоставленных чиновников организации. Глава ФИФА Йозеф Блаттер, на фоне скандала переизбранный на пятый срок, в начале июня заявил о решении покинуть занимаемый пост.

Блаттер подозревался в халатности и хищениях, заключении контракта с Карибским футбольным союзом на невыгодных условиях. Особое внимание следствием было уделено сделке с бывшим вице-президентом ФИФА Джеком Уорнером и президентом УЕФА Мишелем Платини.

По данным следствия, Блаттер в феврале 2011 года перечислил Платини 2 млн швейцарских франков.

Новым главой ФИФА в феврале 2016 года был избран генсек УЕФА Джанни Инфантино, а УЕФА возглавил экс-президент Словенского футбольного союза Александер Чеферин.

Платини и Блаттер были пожизненно отстранены от футбола.

ФИФА Йозеф Блаттер

Новости по теме

Новости

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Месси догнал Пеле по числу голов за один клуб

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Что случилось этой ночью: пятница, 18 декабря

Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Хоккеисты сборной России победили Швецию на Кубке Первого канала

Глава ОКР заявил об отсутствии запрета на участие России в ЧМ-2022

Глава ОКР заявил об отсутствии запрета на участие России в ЧМ-2022
Допинг в российском спорте

Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ

Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ
Путин: пресс-конференция-2020

Путин посоветовал знаменитостям вынести урок из произошедшего с Дзюбой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');