ФИФА подала уголовную жалобу на Блаттера

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) возбудило уголовное дело в связи с злоупотреблениями бывшего руководства организации с проектом музея ФИФА в Цюрихе.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в рамках дела федерация подала уголовную жалобу на бывшего президента организации Йозефа Блаттера. Жалоба включает в себя полную стоимость проекта в размере 500 млн швейцарских франков.

ФИФА указывает на то, что предыдущая администрация федерации потратила 140 млн франков на реконструкцию здания, которым не владеет, а также заключила долгосрочное соглашение об аренде на невыгодных условиях. 360 млн франков необходимо выплатить компании, владеющей зданием, до 2045 года.

Нынешняя администрация ФИФА намерена передать всю документацию по этому вопросу в независимый комитет по этике, чтобы он мог инициировать любое расследование, которое сочтет целесообразным с учетом обстоятельств.

Кроме того, ФИФА продолжит сотрудничество с властями Швейцарии и других стран, "чтобы те люди, которые нанесли ущерб футболу, понесли ответственность за свои действия".

Коррупционный скандал в ФИФА

В конце мая 2015 года в ФИФА разгорелся коррупционный скандал. В результате него от деятельности были отстранены несколько высокопоставленных чиновников организации. Глава ФИФА Йозеф Блаттер, на фоне скандала переизбранный на пятый срок, в начале июня заявил о решении покинуть занимаемый пост.

Блаттер подозревался в халатности и хищениях, заключении контракта с Карибским футбольным союзом на невыгодных условиях. Особое внимание следствием было уделено сделке с бывшим вице-президентом ФИФА Джеком Уорнером и президентом УЕФА Мишелем Платини.

По данным следствия, Блаттер в феврале 2011 года перечислил Платини 2 млн швейцарских франков.

Новым главой ФИФА в феврале 2016 года был избран генсек УЕФА Джанни Инфантино, а УЕФА возглавил экс-президент Словенского футбольного союза Александер Чеферин.

Платини и Блаттер были пожизненно отстранены от футбола.