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Большунов выиграл масс-старт на "Тур де Ски"-2021

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Лыжник сборной России Александр Большунов финишировал первым в масс-старте классическим стилем, который состоялся в рамках "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария) в субботу.

Большунов дистанцию 15 км преодолел за 34 минуты 9,8 секунды. Вторым пришел швейцарец Дарио Колонья (отставание + 23,5 сек), тройку лучших замкнул россиянин Иван Якимушкин (+25,3).

Незадолго до финиша столкнулись и упали россияне Алексей Червоткин и Евгений Белов, претендовавшие в гонке на "серебро". В итоге спортсмены заняли 7-е и 9-е места соответственно.

Большунов является действующим победителем "Тур де Ски", победителем Кубка мира сезона-2019/2020 и лидером текущего сезона.

"Тур де Ски"-2021 проходит в рамках Кубка мира-2020/2021 с 1 по 10 января в швейцарском Валь-Мюстаире и итальянских Тоблахе и Валь ди Фиемме.

лыжные гонки

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