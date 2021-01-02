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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25

Россиянка Ступак стала второй в масс-старте на "Тур де Ски"-2021

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Лыжница сборной России Юлия Ступак финишировала второй в масс-старте классическим стилем, который прошел в рамках "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария) в субботу.

Победила шведка Линн Сван (30 мин. 9,9 сек). Ступак проиграла ей 0,7 секунды. Замкнула тройку лучших Джессика Диггинс из США (отставание +0,8 секунды).

Яна Кирпиченко - 7-е место (+4,5), Алиса Джамбалова - 8-е (+13,6), Татьяна Сорина - 10-е, (+17,9), Наталья Непряева (все - Россия) - 16-е (+31,9).

Накануне состоялся женский спринт, который выиграла Линн Сван. Россиянки не попали в финальный забег.

В 16:45 начнется мужской масс-старт.

"Тур де Ски"-2021 проходит в рамках Кубка мира-2020/2021 с 1-го по 10-е января в швейцарском Валь-Мюстаире и итальянских Тоблахе и Валь ди Фиемме.

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