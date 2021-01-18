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"Матч ТВ" начал готовить выпуски спортивных новостей для НТВ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Газпром-медиа" (ГПМ) объявил о начале сотрудничества телеканалов НТВ и "Матч ТВ" в области спортивного информационного вещания, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

В пресс-службе отметили, что с понедельника, 18 января, контент для новостей спорта в рамках завершающего день выпуска программы "Сегодня" на НТВ будет эксклюзивно готовить телеканал "Матч ТВ". Выпуски программы "Сегодня" с новой спортивной рубрикой будут выходить в эфир НТВ ежедневно с понедельника по четверг в 23:30.

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Зрители увидят главные новости спорта минувшего дня, а первыми ведущими спортивного сегмента программы "Сегодня" станут журналисты телеканала "Матч ТВ" Артем Тихомиров и Максим Васильчук.

Как пояснили в ГПМ, объединение ресурсов двух каналов является одним из элементов стратегии холдинга по извлечению синергии от взаимодействия входящих в него творческих коллективов и использования их разноплановых компетенций для формирования оптимального предложения для разных сегментов аудитории.

"Мы рады, что информационное вещание НТВ дополнится качественным спортивным контентом и яркими ведущими телеканала "Матч ТВ". Синергия двух профессиональных команд позволит предоставить десяткам миллионов зрителей НТВ ещё больше разнообразных новостей, а рекламодателям - любимый ими эмоциональный и зрелищный сегмент со своей лояльной аудиторией", - заявил гендиректор НТВ Алексей Земский.

По мнению генпродюсера телеканала "Матч ТВ" Тины Канделаки, сотрудничество телеканалов даст возможность объединить усилия и "не только создать качественный околоспортивный контент для телеканала НТВ, но и расширить свою аудиторию телеканалу "Матч ТВ"".

Матч ТВ НТВ

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