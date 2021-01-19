Месси дисквалифицирован на две игры за удар по голове соперника

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил двухматчевую дисквалификацию за свое поведение во время матча Суперкубка Испании по футболу против "Атлетика" (Бильбао), сообщает Sport.es.

Таким образом, аргентинец избежал длительного отстранения (до 12 матчей), которому он мог быть подвергнут, если бы его действия были расценены как умышленно агрессивные.

Сообщалось, что на исходе дополнительного времени матча, прошедшего в ночь на понедельник по московскому времени, Месси ударил по голове футболисту "Атлетика" Асьера Вильялибре, свалив того на газон.

Арбитр показал Месси прямую красную карточку, это удаление стало для аргентинца первым в официальных 753 матчах за всю карьеру в "Барселоне".

Матч был завершен со счетом 3:2 в пользу "Атлетика".

Таким образом, Месси пропустит кубковую игру против "Корнельи" (21 января) и матч 20-го тура чемпионата Испании против "Эльче" (24 января). Ближайшей игрой, в которой форвард может выйти на поле, станет встреча 21-го тура чемпионата страны, где соперником "Барселоны" будет как раз тот же самый "Атлетик" (31 января).