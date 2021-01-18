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Месси попал под угрозу длительной дисквалификации за первое удаление в "Барселоне"

Месси попал под угрозу длительной дисквалификации за первое удаление в "Барселоне"
Футболист Лионель Месси
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси может быть дисквалифицирован на продолжительное время за свое поведение в матче за Суперкубок Испании против "Атлетика".

Как сообщает AS, дисквалификация может составить до 12 матчей: это случится, если дисциплинарный комитет признает действия Месси как умышленно агрессивные.

Матч "Барселоны" против "Атлетика" прошел в ночь на понедельник по московскому времени. Основное время игры завершилось вничью, в клуб из Бильбао провел победный гол в ворота "Барселоны" – 3:2. На 120-й минуте Месси ударил по голове футболисту "Атлетика" Асьера Вильялибре, свалив того на газон. При этом мяч находился на расстоянии от случившегося инцидента.

В результате рефери показал аргентинцу прямую красную карточку. Это удаление стало для 33-летнего Месси первым в официальных 753 матчах за всю карьеру в "Барселоне".

Как минимум одну игру – за удаление - лидер "Барселоны", согласно регламенту, однозначно пропустит. Однако дополнительное наказание может последовать от дисциплинарного комитета. Оно будет зависеть от того, как комитет будет интерпретировать степень агрессии в действиях Месси. Источник, на кого ссылается AS, предполагает, что срок действия наказания все же составит от одного до четырех матчей.

футбол Лионель Месси

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