Месси попал под угрозу длительной дисквалификации за первое удаление в "Барселоне"

Футболист Лионель Месси Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси может быть дисквалифицирован на продолжительное время за свое поведение в матче за Суперкубок Испании против "Атлетика".

Как сообщает AS, дисквалификация может составить до 12 матчей: это случится, если дисциплинарный комитет признает действия Месси как умышленно агрессивные.

Матч "Барселоны" против "Атлетика" прошел в ночь на понедельник по московскому времени. Основное время игры завершилось вничью, в клуб из Бильбао провел победный гол в ворота "Барселоны" – 3:2. На 120-й минуте Месси ударил по голове футболисту "Атлетика" Асьера Вильялибре, свалив того на газон. При этом мяч находился на расстоянии от случившегося инцидента.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

В результате рефери показал аргентинцу прямую красную карточку. Это удаление стало для 33-летнего Месси первым в официальных 753 матчах за всю карьеру в "Барселоне".

Как минимум одну игру – за удаление - лидер "Барселоны", согласно регламенту, однозначно пропустит. Однако дополнительное наказание может последовать от дисциплинарного комитета. Оно будет зависеть от того, как комитет будет интерпретировать степень агрессии в действиях Месси. Источник, на кого ссылается AS, предполагает, что срок действия наказания все же составит от одного до четырех матчей.