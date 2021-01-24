Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC

Дастин Порье (справа) бьет Конора Макгрегора Фото: Jeff Bottari / Contributor via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Дастин Порье победил Конора Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Порье подержал победу нокаутом во втором раунде.

В прошлый раз американец Порье и ирландец Макгрегор дрались в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

Оба бойца были чемпионами UFC и в свое время проиграли россиянину Хабибу Нурмагомедову, который ныне владеет чемпионским поясом.

На счету Порье теперь 27 побед при шести поражениях. Для Макрегора поражение стало пятым при 22 победах.