Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Дастин Порье победил Конора Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби.
Порье подержал победу нокаутом во втором раунде.
From beginning to end, all class this time 🤝— UFC (@ufc) January 24, 2021
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/E5TFQvCChA
В прошлый раз американец Порье и ирландец Макгрегор дрались в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.
Оба бойца были чемпионами UFC и в свое время проиграли россиянину Хабибу Нурмагомедову, который ныне владеет чемпионским поясом.
На счету Порье теперь 27 побед при шести поражениях. Для Макрегора поражение стало пятым при 22 победах.