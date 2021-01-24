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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:35

Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC

Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC
Дастин Порье (справа) бьет Конора Макгрегора
Фото: Jeff Bottari / Contributor via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Дастин Порье победил Конора Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Порье подержал победу нокаутом во втором раунде.

В прошлый раз американец Порье и ирландец Макгрегор дрались в 2014 году. Тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

Оба бойца были чемпионами UFC и в свое время проиграли россиянину Хабибу Нурмагомедову, который ныне владеет чемпионским поясом.

На счету Порье теперь 27 побед при шести поражениях. Для Макрегора поражение стало пятым при 22 победах.

MMA Дастин Порье Конор Макгрегор

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