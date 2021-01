Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Дастин Порье победил Конора Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби.

Порье подержал победу нокаутом во втором раунде.

From beginning to end, all class this time 🤝



[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/E5TFQvCChA