"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" со счетом 2:2 завершили матч пятого тура чемпионата России по футболу.
Игра прошла в Москве.
На 15-й минуте Матео Кассьерра вывел "Зенит" вперед. Он не смог реализовать пенальти (его удар отразил спартаковский вратарь Александр Максименко), но успешно сыграл на добивании.
"Спартак" отыгрался на 18-й минуте, точный удар нанес Маркиньос. Через 20 минут новичок московской команды Жедсон Фернандеш провел дебютный гол за "Спартак", и счет стал 2:1 в пользу хозяев.
На 51-й минуте "Зенит" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку предъявили Дугласу Сантосу.
Несмотря на численное преимущество у соперника, "Зенит" смог уйти от поражения: на 63-й минуте гол забил экс-спартаковец Александр Соболев.
На 88-й минуте пенальти не смог реализовать футболист "Спартака" Эсекьель Барко. Через несколько мгновений мяч все же влетел в ворота от Жедсона Фернандеша, но гол отменили: Барко нарушил процедуру исполнения пенальти (допустил два касания мяча).
Команды неудачно проводят стартовый отрезок чемпионата. "Зенит" набрал 6 очков и занимает восьмое место. "Спартак" - 11-й строчке, 5 баллов.