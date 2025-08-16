Поиск

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу
Вратарь Денис Адамов (Зенит)
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" со счетом 2:2 завершили матч пятого тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Москве.

На 15-й минуте Матео Кассьерра вывел "Зенит" вперед. Он не смог реализовать пенальти (его удар отразил спартаковский вратарь Александр Максименко), но успешно сыграл на добивании.

"Спартак" отыгрался на 18-й минуте, точный удар нанес Маркиньос. Через 20 минут новичок московской команды Жедсон Фернандеш провел дебютный гол за "Спартак", и счет стал 2:1 в пользу хозяев.

На 51-й минуте "Зенит" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку предъявили Дугласу Сантосу.

Несмотря на численное преимущество у соперника, "Зенит" смог уйти от поражения: на 63-й минуте гол забил экс-спартаковец Александр Соболев.

На 88-й минуте пенальти не смог реализовать футболист "Спартака" Эсекьель Барко. Через несколько мгновений мяч все же влетел в ворота от Жедсона Фернандеша, но гол отменили: Барко нарушил процедуру исполнения пенальти (допустил два касания мяча).

Команды неудачно проводят стартовый отрезок чемпионата. "Зенит" набрал 6 очков и занимает восьмое место. "Спартак" - 11-й строчке, 5 баллов.

Спартак футбол Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Рублев проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2025 увеличен почти на 100 млн рублей

Призовой фонд чемпионата России по боксу-2025 увеличен почти на 100 млн рублей

Акинфеев рассказал, что категорически отказался переходить в "Баварию"

Акинфеев рассказал, что категорически отказался переходить в "Баварию"

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

"Краснодар" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" по пенальти проиграл махачкалинскому "Динамо" в Кубке России

"Спартак" по пенальти проиграл махачкалинскому "Динамо" в Кубке России

"Зенит" разгромил "Рубин" в кубковом матче

Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });