"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Вратарь Денис Адамов (Зенит) Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" со счетом 2:2 завершили матч пятого тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Москве.

На 15-й минуте Матео Кассьерра вывел "Зенит" вперед. Он не смог реализовать пенальти (его удар отразил спартаковский вратарь Александр Максименко), но успешно сыграл на добивании.

"Спартак" отыгрался на 18-й минуте, точный удар нанес Маркиньос. Через 20 минут новичок московской команды Жедсон Фернандеш провел дебютный гол за "Спартак", и счет стал 2:1 в пользу хозяев.

На 51-й минуте "Зенит" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку предъявили Дугласу Сантосу.

Несмотря на численное преимущество у соперника, "Зенит" смог уйти от поражения: на 63-й минуте гол забил экс-спартаковец Александр Соболев.

На 88-й минуте пенальти не смог реализовать футболист "Спартака" Эсекьель Барко. Через несколько мгновений мяч все же влетел в ворота от Жедсона Фернандеша, но гол отменили: Барко нарушил процедуру исполнения пенальти (допустил два касания мяча).

Команды неудачно проводят стартовый отрезок чемпионата. "Зенит" набрал 6 очков и занимает восьмое место. "Спартак" - 11-й строчке, 5 баллов.