Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Представляющий ОАЭ боец российского происхождения Хамзат Чимаев одержал победу над Дрикусом Дю Плесси из ЮАР на турнире UFC 319 в Чикаго.

По итогам пяти раундов победу присудили Чимаеву единогласным решением судей.

На кону поединка, который прошел в статусе главного боя турнира, стоял чемпионский пояс UFCв среднем весе. Таким образом, Чимаев теперь – чемпион UFC.

На счету Чимаева теперь 15 побед в 15 поединках в ММА. Дю Плесси потерпел третье поражение при 23 победах.