Футболист "Баварии" Мюллер заразился коронавирусом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - У нападающего мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Томаса Мюллера выявлен положительный тест на коронавирус, сообщает Goal.

Сообщается, что тест на COVID-19 спортсмен сдал накануне после тренировки команды.

Таким образом, Мюллер не сможет в четверг сыграть в финале чемпионата мира среди клубов против мексиканской команды "Тигрес". Игра пройдет в Катаре и стартует в 21:00 мск.

"Бавария" выступает на турнире в качестве действующего обладателя Лиги чемпионов УЕФА.

31-летний Мюллер – девятикратный чемпион Германии, шестикратный – обладатель Кубка и Суперкубка Германии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, один раз – клубный ЧМ. Все эти трофеи он завоевал в составе "Баварии". Также он стал чемпионом мира в составе сборной Германии.