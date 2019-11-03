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Ковалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBO

Ковалев нокаутом проиграл Альваресу бой за чемпионский титул WBO
Сергей Ковалев бьет Канело Альвареса
Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мексиканец Сауль Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Бой прошел в Лас-Вегасе утром по московскому времени.

Основная часть противостояния прошла в равной борьбе и носила в большей степени закрытый характер. Казалось, что поединок растянется на все 12 раундов и победитель будет определен решением судей по очкам. Но в 11-м раунде наступила развязка: мексиканец уловил момент и нанес Ковалеву, прижатому к канатам ринга, решающие удары. После удара с левой Ковалев слегка пошатнулся и защититься от удара Альвареса с правой он не смог. После этого удара россиянин упал на колено, бой был завершен.

Таким образом, Ковалев не смог защитить чемпионский титул по версии WBO.

Для 36-летнего Ковалева это поражение стало четвертым профессиональной карьере. Также на его счету 34 победы (из них 29 – нокаутом) и одна ничья. У 29-летнего Альвареса теперь 53 победы (в том числе 36 – нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.

Предыдущий поединок Ковалев провел 24 августа в Челябинске против британца Энтони Ярда. В том матче российский боксер успешно защитил чемпионский пояс, нокаутировав соперника, что характерно, тоже в 11-м раунде.

После поражения от колумбийца Элейдера Альвареса 5 августа 2018 года, россиянин вернул себе титул 3 февраля 2019 года, выиграв у него матч-реванш.

бокс Сергей Ковалев

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