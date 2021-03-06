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Болельщики "Монако" признали россиянина Головина лучшим футболистом февраля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" по итогам февраля, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

За Головина проголосовало большинство болельщиков клуба. 7 февраля он забил три гола в победном матче с "Нимом" (4:3).

"Он стал первым российским игроком, который оформил хет-трик в чемпионате Франции", - отмечает пресс-служба "Монако".

Кроме этого, Головин в феврале отдал три результативных паса.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в июле 2018 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

Монако Александр Головин

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