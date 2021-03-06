Болельщики "Монако" признали россиянина Головина лучшим футболистом февраля

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" по итогам февраля, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Avec 3⃣ buts et 3⃣ passes décisives au compteur le mois dernier, c'est Aleksandr Golovin qui a été élu 𝙈𝙑𝙋 de février 🔥 https://t.co/iqfFonnRE2 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 5, 2021

За Головина проголосовало большинство болельщиков клуба. 7 февраля он забил три гола в победном матче с "Нимом" (4:3).

"Он стал первым российским игроком, который оформил хет-трик в чемпионате Франции", - отмечает пресс-служба "Монако".

Кроме этого, Головин в феврале отдал три результативных паса.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в июле 2018 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.