Умер чемпион Олимпиады в составе сборной США по хоккею Марк Павелич

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский хоккеист Марк Павелич, который был участником команды-победительницы Олимпийских игр 1980 года, умер в возрасте 63 лет. Об этом говорится на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

О причинах смерти не сообщается. По данным агентства Associated Press, бывший спортсмен проходил лечение в больнице города Сок-Сентер, штат Миннесота.

Павелич родился 28 февраля 1958 года. Он принял участие в 355 играх в рамках чемпионата НХЛ в составе команд "Нью-Йорк Рейнджерс", "Миннесота Норт Старз" и "Сан-Хосе Шаркс". В сборной США на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году хоккеист набрал семь очков (один гол и шесть передач). В финале команда обыграла сборную СССР со счетом 4:3.