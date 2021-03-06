Французский биатлонист Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Франции Симон Дестье победил в спринтерской гонке, прошедшей в субботу в чешском Нове-Место в рамках 8-го этапа Кубка мира.

Дистанцию 10 км Дестье преодолел за 22 минуты 18 секунд и на двух огневых рубежах был точен.

Серебро завоевал швед Себастьян Самуэльссон (отставание +2,4 секунды; 0 промахов). Тройку призеров замкнул немец Арнд Пайффер (+4,4; 0).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 10-е место (+37,2; 1). Саид Халили - 16-й (+53,4; 1). Александр Логинов - 23-й (59,5; 1). Матвей Елисеев - 34-й (+1:20,8; 2). Евгений Гараничев - 37-й (1:30,2; 1). Кирилл Стрельцов - 65-й (2:02,5; 2).

Этап Кубка мира в Чехии завершится в воскресенье гонками преследования.