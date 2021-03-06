СКА одержал третью победу над минским "Динамо" в серии первого раунда Кубка Гагарина

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) третий раз подряд обыграл минское "Динамо" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, проходивший в Минске, закончился со счетом 3:4. В составе СКА отметились Артем Швец-Роговой (5-я минута), Эмиль Галимов (30) и Игорь Ожиганов (47); решающую шайбу в овертайме забросил Линден Вей (79). За "Динамо" шайбы забросили Алексей Протас (34), Павел Варфоломеев (40) и Илья Шинкевич (56).

Счет в серии - 3:0 в пользу СКА.

В другом матче игрового дня московское "Динамо" в гостях обыграло "Северсталь" (Череповец) со счетом 1:2. Счет открыл игрок "Северстали" Якоб Берглунд (48). Затем счет сравнял хоккеист "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий (60), исход матча решил точный бросок Даниила Тарасова (80).

Счет в серии - 2:1 в пользу "Динамо".

Следующие матчи серий состоятся 8 марта на тех же аренах.