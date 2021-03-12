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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:49

Спортивный суд в Лозанне не разрешил РФ заменить гимн "Катюшей" на ОИ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил просьбу России разрешить российским спортсменам на летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине выступать под песню "Катюша", которая должна заменить гимн РФ, сообщает портал insidethegames.

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"Спортивный арбитражный суд отклонил ходатайство России об использовании народной песни "Катюша" в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио-2020 и Пекине-2022", - говорится в сообщении.

Ранее Олимпийский комитет России предложил заменить гимн РФ на песню "Катюша".

В декабре 2020 года CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS, россиянам запрещено демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах сроком на два года. Кроме этого, РФ не в праве в течении двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.

CAS Россия Олимпиада-2020

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