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МОК официально пригласил ОКР на Олимпиаду-2022

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение, подписанное главой МОК Томасом Бахом, принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба ОКР.

"Иногда слышу мнение, что приглашение на Олимпийские Игры - это не более чем простая формальность. Не согласен, потому что я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов. ОКР приглашён на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио", - заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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"Неоднократно говорил, и здесь моя позиция неизменна, - самое главное сейчас - это обеспечить эффективную и полноценную подготовку наших спортсменов к главным стартам после очень трудного прошлого года со всеми его ограничениями. Все наши усилия направлены именно на это", - отметил он. "Плюс, конечно же, здоровье и безопасность спортсменов, требующие очень аккуратного, бережного подхода. Начиная от соблюдения всех необходимых профилактических мер до вакцинации, при которой должны учитываться самые разные факторы, в том числе индивидуальные обстоятельства в каждом конкретном случае", - добавил Поздняков.

"Проблем ещё много. Чисто спортивных тоже. Отсутствие или перенос тестовых и квалификационных стартов, неопределенность с лицензиями, сложный график соревнований, и так далее, не говоря о согласовательных процессах по поводу экипировки, флага, музыкальной композиции. Это ведь тоже психологически важные аспекты для спортсменов - атмосфера Игр, ощущение праздника, отсутствие предвзятости. Порой прямо влияющие на результат. Знаю не понаслышке, а по себе", - подчеркнул глава ОКР.

Он выделил, что "ни о каком нейтральном статусе, который по-прежнему почему-то упоминается в отдельных комментариях, речь не идёт. Это нужно четко понимать".

"Благодарим за приглашение Международный олимпийский комитет и готовы достойно представлять Россию в Пекине", - заключил он.

Зимнюю Олимпиаду в Пекине планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года.

МОК ОКР Олимпиада

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