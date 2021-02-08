ОКР попросил у МОК разрешения использовать "Катюшу" вместо гимна РФ

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России ожидает от Международного олимпийского комитета разрешения на использование песни "Катюша" вместо запрещенного к воспроизведению Олимпийских играх гимна РФ, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы отправили наше предложение, ожидаем реакции от МОК. Пожара пока нет, времени на принятие решения предостаточно", - сказал Поздняков журналистам.

14 января сообщалось об инициативе Комиссии спортсменов ОКР заменить российский гимн песней "Катюша". Инициативу, в частности, поддержали в Госдуме.

17 декабря 2020 года CAS по итогам разбирательства принял решение признать РУСАДА несоответствующей антидопинговому кодексу. Российским спортсменам запрещено в течении двух лет выступать под своим флагом и с гимном на крупных международных соревнованиях.

Также Россия на два года теряет право претендовать на проведение у себя чемпионатов мира и Олимпиад.