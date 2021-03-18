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World Athletics возобновит выдачу нейтрального статуса российским атлетам

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация одобрила допуск не более десяти российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

"Совет одобрил рекомендацию рабочей группы разрешить российским спортсменам, получившим нейтральный статус, снова участвовать в международных соревнованиях", - сказал Андерсен на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что до участия в соревнованиях под эгидой World Athletics и Олимпийских играх будут допущены не более десяти российских легкоатлетов в нейтральном статусе.

В июле 2020 года World Athletics отложила процесс выдачи нейтрального статуса для участия в соревнованиях атлетам из РФ. Решение было связано с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила World Athletics долг в размере $5 млн.

легкая атлетика

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