Российским легкоатлетам приостановили выдачу нейтрального статуса

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отложила процесс выдачи нейтрального статуса для участия в соревнованиях атлетам из РФ, говорится в заявлении организации.

Решение связано с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила World Athletics долг в размере $5 млн.

"World Athletics подтверждает, что не получила выплат от Всероссийской федерации легкой атлетики в срок до 1 июля", - говорится в заявлении.

"Рабочая группа работала вместе с ВФЛА и добилась определенного прогресса. В нее были включены два независимых эксперта, также начата работа над планом по восстановлению членства ВФЛА (в World Athletics), также был запущен процесс выдачи нейтрального статуса для российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях. Оба этих процесса отложены до заседания Совета, (. . .) чтобы убедиться, что World Athletics не несет дополнительных расходов, которые не могут быть возмещены", - отмечается в заявлении международной ассоциации.

В результате приостановлена деятельность Рабочей группы по восстановлению ВФЛА до заседания Совета World Athletics, который состоится 29 - 30 июля.

Ранее сообщалось, что World Athletics наложил штраф на ВФЛА в размере $5 млн, срок выплаты которого истекает 1 июля. В случае невыплаты, World Athletics оставляет за собой право прекратить процедуру выдачи россиянам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры. World Athletics выдает 10 подобных разрешений для россиян.

Ранее сообщалось, что ВФЛА обращалась к World Athletics с просьбой об отсрочке. Комиссия спортсменов ВФЛА и Олимпийского комитета России просили World Athletics о том, чтобы российские легкоатлеты получили возможность выступать, несмотря на ситуацию с долгом ВФЛА перед World Athletics.