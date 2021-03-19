Баскетболисты ЦСКА обыграли мадридский "Реал" в Евролиге
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА победил мадридский "Реал" в выездном матче 30-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22).
ЦСКА в турнирной таблице занимает четвертое место (19 побед, 10 поражений). "Реал" находится на седьмой позиции (17-13).
Ранее в четверг петербургский "Зенит" дома уступил испанской "Басконии" - 75:79 (14:17, 31:15, 14:13, 16:34). "Зенит" находится на восьмой строчке в таблице (16-13). "Баскония" - девятая (16-14).
Лидирует "Барселона" (21-8).
После завершения регулярного чемпионата (34 раунда) борьбу продолжит восьмерка сильнейших.