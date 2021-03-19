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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14

Почти 300 атлетов заболели коронавирусом на спортивных базах РФ с мая 2020 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Около 300 случаев заражения коронавирусом зафиксировано среди спортсменов, которые готовятся на федеральных тренировочных базах, заявил глава Департамента спорта высших достижений министерства спорта РФ Алексей Морозов.

"С мая, когда открылись наши спортивные базы, было зафиксировано 286 случаев заражения коронавирусом. Недавно мы отметили небольшой праздник: в течение двух недель у нас не было зафиксировано ни одного случая заражения на наших спортивных базах", - сказал на коллегии Минспорта в пятницу.

"С ростом вакцинации число заражающихся будет сокращаться", - отметил он.

Коллегия министерства спорта проходит в пятницу в Москве.

коронавирус спорт

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