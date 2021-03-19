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Хофер выиграл спринт на шведском этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Итальянский биатлонист Лукас Хофер выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира, проходящем в шведском Эстерсунде.

Хофер не допустил ни одного промаха и завершил гонку за 22 минуты и 27 секунд. Второе место занял Себастьян Самуэльссон (Швеция), который также финишировал без промахов и отстал от лидера на 4 секунды. Бронзу завоевал норвежец Тарьей Бе (0 промахов, +0:14).

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший на 11-м месте (0; +1:01). Матвей Елисеев закончил гонку на 21-м месте (1; +1:18). Эдуард Латыпов стал 23-м (2; +1:22). Александр Логинов - 26-й (1; + 1:25). Кирилл Стрельцов занял 64-е место (1; + 2:29). Саид Каримулла Халили завершил гонку на 68-м месте (3; +2:36).

В гонку преследования, которая состоится 20 марта, попадают 60 лучших биатлонистов по итогам спринта. Таким образом, Стрельцов и Халили не примут в ней участие.

Этап в Эстерсунде завершает программу Кубка мира. Он завершится 21 марта масс-стартами.

Лукас Хофер

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