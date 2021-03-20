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Легрейд выиграл гонку преследования на шведском этапе КМ по биатлону

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной Норвегии Стурла Холм Легрейд победил в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Легрейд преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 40,5 секунды и на четырех рубежах допустил два промаха, заработав таким образом два штрафных круга.

Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (отставание + 22,6 секунды; три промаха). Тройку призеров замкнул итальянец Лукас Хофер (+32,4; четыре промаха), накануне выигравший спринт.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев - 12-е место (+1:45,5; 3). Александр Логинов - 15-й (+2:04,2; 4). Эдуард Латыпов - 18-й (+2:18,2; 5). Матвей Елисеев - 45-й (+4:12,4; 4).

биатлон

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