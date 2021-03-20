Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43

Норвежка Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ в Швеции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира, проходящем в шведском Эстерсунде в субботу.

Олсбю-Ройселанн дистанцию 10 км преодолела за 32 минуты 54,8 секунды. На четырех огневых рубежах она допустила 4 промаха, заработав таким образом 4 штрафных круга.

Серебро завоевала другая представительница Норвегии - Тириль Экхофф (отставание + 29,3 секунды; 4 промаха).

Тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+44,0; 5).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая финишировала 8-й. Ее отставание от Олсбю-Ройселанн составило 2 минуты 11,1 секунды. При этом Кайшева допустила 5 промахов.

Лариса Куклина - 10-я (+2:13,5; 5), Светлана Миронова - 34-я (+3:39,0; 7), Анастасия Шевченко - 47-я (+4:40,8; 6), Анастасия Гореева - 49-я (+4:44,3; 8), Татьяна Акимова - 53-я (+4:57,8; 9), Евгения Павлова (все - Россия) - 55-я (+5:20,3; 8). Всего в гонке приняло участие 58 спортсменок.

биатлон

Новости по теме

Новости

Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Карацев победил Рублева и вышел в финал турнира ATP в Дубае

Гимн РФ на ОИ предложили заменить музыкой Чайковского

"Ливерпуль" сыграет с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду

Арестованный член ОКР попросил следователя отпустить его на Олимпиаду

Глава UFC заявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова

Глава UFC заявил об официальном завершении карьеры Нурмагомедова

Баскетболисты ЦСКА обыграли мадридский "Реал" в Евролиге

"Спартак" забил пять мячей в ворота "Урала" в матче РПЛ

"Спартак" забил пять мячей в ворота "Урала" в матче РПЛ

World Athletics возобновит выдачу нейтрального статуса российским атлетам

Майк Тайсон анонсировал свой бой в конце мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код