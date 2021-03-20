Норвежка Ройселанн выиграла гонку преследования на этапе КМ в Швеции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира, проходящем в шведском Эстерсунде в субботу.

Олсбю-Ройселанн дистанцию 10 км преодолела за 32 минуты 54,8 секунды. На четырех огневых рубежах она допустила 4 промаха, заработав таким образом 4 штрафных круга.

Серебро завоевала другая представительница Норвегии - Тириль Экхофф (отставание + 29,3 секунды; 4 промаха).

Тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+44,0; 5).

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, которая финишировала 8-й. Ее отставание от Олсбю-Ройселанн составило 2 минуты 11,1 секунды. При этом Кайшева допустила 5 промахов.

Лариса Куклина - 10-я (+2:13,5; 5), Светлана Миронова - 34-я (+3:39,0; 7), Анастасия Шевченко - 47-я (+4:40,8; 6), Анастасия Гореева - 49-я (+4:44,3; 8), Татьяна Акимова - 53-я (+4:57,8; 9), Евгения Павлова (все - Россия) - 55-я (+5:20,3; 8). Всего в гонке приняло участие 58 спортсменок.