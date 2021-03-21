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Леброн Джеймс повредил ногу во время игры НБА с "Атлантой"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Форвард баскетбольной команды "Лейкерс" Леброн Джеймс получил травму во время матча против "Атланты", передает агентство Associated Press.

Во второй четверти матча Джеймс повредил ногу из-за столкновения с форвардом противника Соломоном Хиллом. Игрок "Лейкерс" какое-то время оставался в игре, но позднее выбыл.

Потеряв Джеймса, "Лейкерс" проиграли "Атланте" со счетом 94:99.

Предварительно у Джеймса диагностировано растяжение связок. Позднее станет известно, насколько травма оказалась серьезной. Между тем в команде "Лейкерс" заявили, что из-за травмы Джеймс пока не сможет играть.

На своей странице в твиттере Джеймс заявил, что ничто его не расстраивает и не злит больше, чем то, что он не может быть вместе с командой. "Путь к восстановлению начинается прямо сейчас. Скоро вернусь, будто и не пропадал", - сказал он.

Ранее "Лейкерс" потеряли еще одного звездного форварда: из-за травмы Энтони Дэвис пропустил уже 14 матчей и, вероятно, не сможет играть до апреля.

Леброн Джеймс Лейкерс Атланта

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