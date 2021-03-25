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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:17

Эстафета олимпийского огня стартовала в японской Фукусиме

Эстафета олимпийского огня стартовала в японской Фукусиме
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Эстафета олимпийского огня в рамках предстоящих летних Олимпийских игр в Токио началась в префектуре Фукусима, сообщают японские СМИ.

Из-за пандемии коронавируса церемония не была масштабной и проходила без зрителей на футбольном тренировочном комплексе.

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Первой факел с олимпийским огнем пронесла Азуса Ивасимидзу, которая входила в состав сборной Японии по футболу среди женщин, выигравшей Чемпионат мира по футболу в 2011 году.

Эстафета продлится 120 дней, в это время символ Игр будет путешествовать по территории всех остальных префектур, после чего огонь будет доставлен на церемонию открытия, намеченную на 23 июля.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Ранее Международный олимпийский комитет, оргкомитет Олимпийских игр в Токио и власти Японии объявили, что иностранным зрителям из-за пандемии нельзя будет приехать на Олимпийские игры в этом году.

Япония Фукусима Олимпийские игры ОИ-2021

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